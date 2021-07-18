Такое мнение высказал представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский. По его словам, ситуация в переговорах никуда не движется.

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Дело в том, что для Украины условия России неприемлемы. Более того, они даже ни на чем не основаны.

В Минских соглашениях нет именно того, чего хочет Россия,

– заявил Казанский.

"Они нам постоянно говорят: "Мы хотим вот так, мы видим так, и будет либо так, либо никак". Это деструктивная позиция завоевателя, который выдвигает ультиматумы и требует, чтобы было только так, как он хочет", – добавил он.

Казанский: Боевики подключают своих "экспертов"

Представитель украинской делегации рассказал, что пророссийские боевики начали подключать больше своих неизвестных "экспертов" в онлайн-переговоры.

Они просто берут людей и начинают самовольно подключать их к переговорам. В такой ситуации переговоры невозможны, есть моменты конфиденциальности,

– пояснил Казанский.

Проблема в том, что боевики приобщают людей, в отношении которых нет вообще никаких документов или заявлений от российской стороны.

"Это просто какое-то хулиганство. ОБСЕ не могла это остановить, они терялись, не понимали, как вести себя в этой ситуации", – отметил Казанский.

Справка. В ТКГ россияне говорили о возможном полномасштабном вторжении после того, как в отношении Виктора Медведчука ввели санкции.