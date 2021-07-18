Такое мнение высказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. Он считает, что война с Россией не завершится, даже если создать стену.

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По словам Казанского, боевики говорят о том, что проект Новороссия не закончен.

Их цель – вся Украина. Об этом они совершенно открыто говорят,

– отметил представитель Украины в ТКГ.

Пророссийские боевики открыто угрожают, что будут отвоевывать новые территории Украины и вести войну и дальше захватывать украинские территории.

"Они говорят, что "вся Украина наша, мы должны всю Украину захватить, Украина войдет в Россию", – пояснил Казанский.

Стена – не решение

Казанский считает, что трагичность ситуации в том, что даже стена не развяжет конфликт.

"Через стену снаряды прекрасно перелетают, мы это знаем. Кто сказал, что с той стороны с этим согласятся и прекратятся все боевые действия? Вот в этом слабость этого плана", – подытожил представитель в ТКГ.

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