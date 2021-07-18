Такое мнение высказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. Он считает, что война с Россией не завершится, даже если создать стену.
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По словам Казанского, боевики говорят о том, что проект Новороссия не закончен.
Их цель – вся Украина. Об этом они совершенно открыто говорят,
– отметил представитель Украины в ТКГ.
Пророссийские боевики открыто угрожают, что будут отвоевывать новые территории Украины и вести войну и дальше захватывать украинские территории.
"Они говорят, что "вся Украина наша, мы должны всю Украину захватить, Украина войдет в Россию", – пояснил Казанский.
Стена – не решение
Казанский считает, что трагичность ситуации в том, что даже стена не развяжет конфликт.
"Через стену снаряды прекрасно перелетают, мы это знаем. Кто сказал, что с той стороны с этим согласятся и прекратятся все боевые действия? Вот в этом слабость этого плана", – подытожил представитель в ТКГ.
О какой стене говорится
- Еще в декабре 2019 года глава Офиса Президента Андрей Ермак, который тогда еще был помощником Владимира Зеленского, заявлял о строительстве стены на Донбассе. Он уверял, что власти готовы ее построить, если мирные переговоры с Россией потерпят неудачу.
- Владимир Зеленский считает, что вопрос строительства стены надо вынести на референдум.
- Президент пояснил, что стена – это не просто слова. Существует много проблем и препятствий для ее возведения.