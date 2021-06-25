Речь идет о "стене" в отношениях и коммуникации. Президент Зеленский убежден, что решение об этом может принять только народ Украины.
К теме Сегодня мяч на стороне России, – Зеленский о встрече с Путиным
"План Б" по Донбассу
У Президента Украины Владимира Зеленского спросили, как он оценивает процесс урегулирования ситуации на Донбассе, учитывая недавнюю встречу президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена.
- В частности, не время ли переходить на какой-то альтернативный план действий – условный "план Б".
Зеленский сказал, что Украина уже находится в рамках реализации такого альтернативного плана. Впрочем, деталей не раскрыл. Вместо того глава государства рассказал об идее поставить "стену" на границе с оккупированными регионами:
- "Стена – это не просто слова. Стена – это все. Стена во всех отношениях. Во всех коммуникациях».
- "А что делать с людьми, которые там нас – не платить пенсию?"
- "Что делать с предприятиями Донбасса – не поставлять им воду? Тогда не будет получать воду Мариуполь".
То есть, стена – это полное расторжение отношений. О запуске этого плана должен принимать решения народ Украины,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, к этому может прийти, если не удастся достичь альтернативных договоренностей с Соединенными Штатами Америки и Россией.