Мовиться про "стіну" у відносинах і комунікації. Президент Зеленський переконаний, що рішення про це може ухвалити тільки народ України.

До теми Сьогодні м'яч на боці Росії, – Зеленський про зустріч з Путіним

"План Б" щодо Донбасу

У Президента України Володимира Зеленського запитали, як він оцінює процес врегулювання ситуації на Донбасі, з огляду на нещодавню зустріч президентів Росії Володимира Путіна й США Джо Байдена.

Зокрема, чи не час переходити на якийсь альтернативний план дій – умовний "план Б".

Зеленський сказав, що Україна вже перебуває у рамках реалізації такого альтернативного плану. Утім, деталей не розкрив. Натомість глава держави розповів про ідею поставити "стіну" на межі з окупованими регіонами:

"Стіна – це ж не просто слова. Стіна – це все. Стіна в усіх відносинах. В усіх комунікаціях".

"А що робити з людьми, які там за нас – не платити пенсію?"

– не платити пенсію?" "Що робити з підприємствами Донбасу – не постачати їм воду? Тоді не буде отримувати воду Маріуполь".

Тобто, стіна – це повне розірвання відносин. Про запуск цього плану має приймати рішення народ України,

– наголосив Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, до цього може дійти, якщо вдасться досягти альтернативних домовленостей зі Сполученими Штатами Америки й Росією.

Важливо: головне з інтерв'ю Зеленського – про Медведчука, Порошенка, війну на Донбасі й Путіна.