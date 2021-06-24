Найцікавіше з інтерв'ю Володимира Зеленського відібрав 24 канал.

Цікаво Не новина, – Зеленський заявив, що Медведчук торгував з окупантами разом з Порошенком

Медведчук і Порошенко

Чи не найцікавішою частиною інтерв'ю став коментар президента щодо "плівок Медведчука". Глава держави зізнався, що бачив декілька його фрагментів.

Ну, дивіться: для мене не новина те, що відбулось. Ми всі про це знали. Ми не мали плівок, ніхто не чув їх, але було багато різної інформації від Служби безпеки, розвідки,

– підкреслив глава держави.

Він заявив, що чудово розуміє, як все це відбулося – що Віктор Медведчук торгував і заробляв разом з п'ятим президентом Петром Порошенком.

Інтерв'юерка Наталія Мосейчук зауважила, що попри заяви про причетність Петра Порошенка, вона фактично не доведена.

Президент натомість пригадав, як ще у понад рік тому говорив, що чудово знає, на кого працює Віктор Медведчук і звідки заробляє. Тоді глава держави пообіцяв реакцію.

Моя впевненість базується на якихось фактах й інформації, яку я маю. Ми бачимо з вами зараз і плівки, і бачимо також з вами, що відбулось. Труба зараз у держави, ведуться суди, його звинувачують в державній зраді,

– наголосив Володимир Зеленський.

Відтак, резумуючи, він запевнив, що його заяви про причетність до цієї історії Петра Порошенка ґрунтуються не на порожньому місці.

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Зеленський не переслідує Порошенка

Глава держави запевнив, що не переслідує свого попередника Петра Порошенка. Мовляв, той йому навіть не цікавий.

"Чесно кажучи, він мені був нецікавий, навіть коли він був президентом України. Всі ці страшні записи ("плівки Медведчука" – 24 канал), я вважаю, є чистою державною зрадою", – наголосив президент.

За його словами, те, що зробив Порошенко, коли всі повноваження у перемовинах надав Віктору Медведчуку між Україною і Росією, означає, що ніхто не був зацікавлений в закінченні війни.

Тобто люди робили гроші. Ось і все. Я хотів сказати різко, просто не міг собі дозволити, коли вони говорять про "червоні лінії", то вони перейшли не "червоні", а "криваві лінії". Тобто вони заробляли конкретно на смерті військових. Я так вважаю, це моя думка. Це не вирок суду, все ж таки,

– відзначив Зеленський.



Володимир Зеленський і Петро Порошенко / Фото EPA

Майбутня зустріч з Байденом

Вже вкінці липня 2021 року Володимир Зеленський вирушить до Вашингтону, де зустрінеться з Джо Байденом. Президент України зауважив, що матиме щонайменше 2 блоки питань для обговорення: безпековий та економічний.

Так, безпековий блок передбачатиме такі теми:

питання ПДЧ для України;

оборонного контракту;

меморандуму між нашими країнами;

"Північного потоку-2";

Донбасу і Криму;

безпеки на чорноморському та азовському узбережжях;

питання українського флоту.

Там багато питань. Є й економічне питання. Дійсно, для нас дуже важлива підтримка Міжнародного валютного фонду, але знову, я хочу з політики перевести конкретно на економіку, реформи й те, що є якісь структурні маяки,

– пояснив президент України.

Він також підтвердив, що планує говорити з Байденом про збільшення оборонних поставок та військової допомоги від США.

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Можлива зустріч з Путіним

Володимир Зеленський заявив, що наразі головне питання, яке вирішують з Кремлем – це його очна зустріч з Володимиром Путіним. Поки що офіційний Київ чекає на відповідь від Москви.

Я вважаю, що м'яч сьогодні на боці Російської Федерації. Наші адміністрації з'єдналися щодо адженди (перелік тем зустрічі – 24 канал) терміну і місця зустрічі,

– сказав президент.

Складне питання для референдума

Володимир Зеленський не заперечує, що у випадку провалу перемовин щодо урегулювання конфлікту на Сході доведеться відгороджувати Донбас "стіною". Однак це питання президент винесе на народний референдум.

Якщо у нас не вийде будь-яких альтернативних домовленостей з США, Росією, окремо з Європою і паралельно нормандський формат. Якщо все це не вдасться, то про стіну буде голосувати народ України,

– зазначив Зеленський.

Він наголосив, що питання "стіни" та Донбасу – складне, "це точно не популярно, не популістично". Крім того, президент усвідомлює, що "це на багато років" і хоче, аби це розуміли й люди.

Водночас глава держави сподівається на розуміння та підтримку зі сторони США та інших держав щодо мирного врегулювання ситуації на Сході.

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Відносини президента з військовими

Президент Зеленський запевнив, що його відносини з військовими зараз дуже позитивні. Мовляв, вони змінилися за останній час.

Змінились (відносини – 24 канал) дуже сильно. Дуже позитивні стосунки. Мені здається, що більшість зрозуміла, що їх довгий час накручували. Я лізу в деталі, я називаю це мікроменеджментом в армії, на жаль,

– пояснив президент.

Глава держави наголосив, що незадоволений багатьма речами, які зараз відбуваються в армії. Проте Зеленський зауважив, що, попри це, не дозволить нікому говорити про українських військових погано.



Володимир Зеленський на передовій з військовими / Фото Офісу Президента України

Конфлікт Хомчака й Тарана

Володимир Зеленський у контексті ставлення військових до нього заявив, що займається мікроменджментом у війську. Це стосується й глави Міноборони Андрія Тарана та командувача ЗСУ Руслана Хомчака, в яких виник конфлікт.

Президент вважає цю ситуацію ненормально. Він запевняє: якщо сторони конфлікту його не почують, то розмова буде зовсім іншою, ніж зараз.

Скажімо так, у нас іде війна й нам потрібна стабільна ситуація в армії та Міністерстві оборони. Є помилки, вони їх виправляють. Якщо вони всі не виправлять, буде інша бесіда,

– запевнив Володимир Зеленський.

Журналістка Наталія Мосейчук запитала, чи не слід у цій ситуації провести реформу армії. Глава держави погодився й зазначив, що війна вже й так відчутно реформувала військо.

"Тож реформа іде з початку війни йне буде зупинятись, і треба робити ті різкі кроки, про які ви говорите", – відповів президент.

Єрмак поруч не просто так

Володимир Зеленський запевнив, що довіряє главі Офісу Президента Андрію Єрмаку. Глава держави зізнався, що отримує від Служби безпеки України інформацію про своє оточення.

Зеленський додав, що тут питання не про недовіру. Все тому, що до Єрмака у СБУ та української розвідки немає претензій.

За словами президента, Єрмак – потужний менеджер та патріот України, який працює 24/7.

Єрмак поруч зі мною не просто так. Я довіряю цій людині,

– додав Зеленський

У Зеленського запитали, чи міг Єрмак бути причетний до витоку інформації про нібито спецоперацію щодо затримання "вагнерівців".

Зеленський навів приклад, як у Білорусі посадили літак з блогером Романом Протасевичем. Він сказав, що такі спецоперації призводять до ізоляції країни.

"Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ідея цієї операції – ідея інших країн і те, що Україну максимально затягували в це питання – правда", – підсумував президент.

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Лукашенко обіцяв допомогу з вагнерівцями

Володимир Зеленський пригадав, що востаннє спілкував з Олександром Лукашенком влітку 2020 року, коли набирала обертів історія з російськими вагнерівцями. Тоді білоруський президент запевняв, що любить Україну й обіцяв не підвести.

Володимир Зеленський тоді сам зателефонував Олександру Лукашенку й запевнив, що може надати повну інформацію щодо цих осіб. Мовляв, вже тоді було розуміння, що там за люди й хто вони такі.

За словами українського президента, білоруський диктатор тоді відповів йому наступне:

Я розумію, так, дорогий Володимире Олександровичу. Ви ж знаєте, як я до вас ставлюся. Ти ж знаєш, як Білорусь любить Україну. Ти знаєш, що я тебе не підведу. У мене тут зараз не все спокійно, я розберуся.

Володимир Зеленський запевняє, що тоді повірив Лукашенку й був переконаний, що він справді передасть цих людей.

"Та потім відбулося те, що відбулося, і після цього це була моя остання з ним бесіда. На жаль, сьогодні відносини такі", – зазначив глава держави.



Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко / Фото Офісу Президента України

Відносини з Меркель і Макроном

За словами президента Зеленського, він спілкується з лідерами Франції та Німеччини на рівних. Тому український президент може різко висловлюватись, коли повертає суб'єктність нашої держави.

Мені здається, що я висловлююсь, як рівний їм президент або представник рівної їм країни. Мені здається, що відношення будь-якої крани до України, як країни другого, третього чи і ще якогось світу - несправедливе,

– наголосив Зеленський.

Президент наголошує, що українське питання слід перевести з політичного у безпекове. Адже головне, чи зможе протистояти Україна російській ескалації, саме тому мовиться і про ПДЧ, і про вступ до НАТО згодом.