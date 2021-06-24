Політик розповів, що вони зібрались командою, задумавши швидко діяти. Зокрема, швидко змінювати законодавство.

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Зеленський назвав РНБО зброєю

Якщо Зеленський розуміє, що має швидкі інструменти у політиці, то втомлюється домовлятися з іншими.

Якщо я повинен з усіма домовлятися, мене це, чесно кажучи, не влаштовує. Я зовсім інша людина,

– додав політик.

Президент наголосив, що будь-яка людина – вільна, попри партію чи фінанси. Вона має отримати одне попередження.

"Тому все, що у мене є під рукою: вся влада, вся моя зброя, РНБО – один з видів цієї зброї, і я її застосовую", – підсумував Зеленський.

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