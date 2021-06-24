Політик розповів, що вони зібрались командою, задумавши швидко діяти. Зокрема, швидко змінювати законодавство.
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Зеленський назвав РНБО зброєю
Якщо Зеленський розуміє, що має швидкі інструменти у політиці, то втомлюється домовлятися з іншими.
Якщо я повинен з усіма домовлятися, мене це, чесно кажучи, не влаштовує. Я зовсім інша людина,
– додав політик.
Президент наголосив, що будь-яка людина – вільна, попри партію чи фінанси. Вона має отримати одне попередження.
"Тому все, що у мене є під рукою: вся влада, вся моя зброя, РНБО – один з видів цієї зброї, і я її застосовую", – підсумував Зеленський.
Результати засідань РНБО: останні новини
- Останнім часом РНБО збирається ледь не щоп'ятниці. На засіданнях приймають важливі для держави рішення. Нарриклад, застосовують санкції проти порушників.
- Під обмеження вже потрапили кум Путіна Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко, нардеп Тарас Козак, "королі" контрабанди тощо.
- Нещодавно наклали санкції на олігархів Дмитрв Фірташа та Павла Фукса. Відповідний указ 24 червня видав Зеленський.
- Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував, що на майбутньому засіданні одним з питань буде розгляд санкцій проти українців, які фігурують у списку США. Рішення щодо кожного українця ухвалюватимуть окремо.