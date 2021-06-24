Политик рассказал, что они собрались командой, задумав быстро действовать. В частности, быстро менять законодательство.

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Зеленский назвал СНБО оружием

Если Зеленский понимает, что имеет быстрые инструменты в политике, то устает договариваться с другими.

Если я должен со всеми договариваться, меня это, честно говоря, не устраивает. Я совсем другой человек,

– добавил политик.

Президент подчеркнул, что любой человек – свободен, несмотря на партию или финансы. Он должен получить одно предупреждение.

"Поэтому все, что у меня есть под рукой: вся власть, все мое оружие, СНБО – один из видов этого оружия, и я его применяю", – подытожил Зеленский.

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