Як наголосив президент України в інтерв'ю, США не зменшили, а збільшили поставки.

Важливо Нонсенс, – Білий дім спростував чутки про заморозку військової допомоги Україні

Український лідер назвав "замороження військової допомоги Україні" фейком.

Це неправда. Уже є офіційна відповідь Білого дому, де вони говорять відкрито, що це чистий фейк. І, до речі, я не знаю, звідки він: із Росії чи України,

– наголосив президент.

Він додав, що багато українських засобів масової інформації про це сказали. Але, за словами президента, військова допомога точно збільшена.

Що варто знати про інцидент

Раніше відоме видання Politico заявило, що Білий дім нібито зупинив виплату 100-мільйонної військової допомоги Україні. Таку інформацію оприлюднили з посиланням на власні джерела. Цікаво, що лише 11 червня Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні – на 100 мільйонів доларів.

Згодом у Білому домі заперечили повідомлення преси про затримання військової допомоги Україні, але повідомили, що дійсно підготували ще один резервний пакет, який не був наданий.

Імовірно, саме про цей резерв, який так і не був урешті наданий, і мовилося в повідомленнях видань Washington Post 16 червня і Politico 18 червня.

Згодом у США назвали думку про те, що США затримали оборонну допомогу Україні, нісенітницею. У Вашингтоні нагадали про підтримку Україні у боротьбі з російською агресією.