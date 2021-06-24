Как отметил президент Украины в интервью, США не уменьшили, а увеличили поставки.
Важно Нонсенс, – Белый дом опроверг слухи о заморозке военной помощи Украине
Украинский лидер назвал "замораживание военной помощи Украине" фейком.
Это неправда. Уже есть официальный ответ Белого дома, где они говорят открыто, что это чистый фейк. И, кстати, я не знаю, откуда он: из России или Украины,
– подчеркнул президент.
Он добавил, что многие украинские СМИ об этом сказали. Но, по словам президента, военная помощь точно увеличена.
Что стоит знать об инциденте
- Ранее известное издание Politico заявило, что Белый дом якобы остановил выплату 100-миллионной военной помощи Украине. Такую информацию обнародовали со ссылкой на собственные источники. Интересно, что только 11 июня Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине – на 100 миллионнов долларов.
- Впоследствии в Белом доме опровергли сообщения прессы о задержании военной помощи Украине, но сообщили, что действительно подготовили еще один резервный пакет, который не был предоставлен.
Вероятно, именно об этом резерве, который так и не был в итоге предоставлен, и говорилось в сообщениях изданий Washington Post 16 июня и Politico 18 июня.
Впоследствии в США назвали мнение о том, что США задержали оборонительную помощь Украине, ерундой. В Вашингтоне напомнили о поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.