Этот пакет помощи в США готовили, когда Россия сосредоточила свои войска у границ с Украиной. Такой информацией с журналистами поделились источники, близкие к Белому дому.

Ранее Мы не рассчитываем получить все и сразу, – Кулеба о военной помощи США

Ранее Совет национальной безопасности США поручил чиновниками сформировать соответствующий пакет помощи. С тех пор должностные лица Госдепа и Пентагона работали над его подготовкой.

Однако после того, как Россия объявила об отводе войск от границ, и накануне встречи Байдена с Путиным, это предложение решили отложить.

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