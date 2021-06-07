Украинский президент в интервью изданию напомнил, что встречался с американскими сенаторами, которые побывали в Украине, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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Военная помощь Украине от США

Мы обсуждали увеличение военной помощи. К сожалению, я не могу поделиться деталями, но это очень важно для нас,

– отметил Зеленский.

Глава государства уточнил, что речь шла об укреплении безопасности в Черном и Азовском морях. Там, по его мнению, в Украине достаточно слабые позиции. "Россия практически доминирует на Черном море, и мы это признаем, и мы хотели бы, чтобы у нас там были серьезные силы – только для целей обороны, для обороны нашей страны и границ", – добавил президент Украины.

Кроме этого, Зеленский рассказал, что с сенаторами и Блинкеном говорили о вопросах, связанных с оказанием помощи Украине в сфере безопасности.

Визит сенаторов и Блинкена в Украину: что известно