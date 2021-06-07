Главными темами разговора Зеленского с журналистами были отношения Украины и США. Отдельно затронули тему отмены президентом Байденом санкций против российского "Северного потока-2".

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"Северный поток-2" – это оружие в руках России, пули к которому не должны готовить в США

Президент США Джо Байден отменил санкции к иностранным компаниям, причастным к строительству "Северного потока-2". Запуск этого проекта больно ударит по экономике Украины, и по энергетической безопасности Европы в целом.

Честно говоря, мы очень удивлены. Я считаю, что "Северный поток-2" – это оружие. Оружие в руках России. И я чувствую, что пули для этого оружия не может давать такая большая страна, как Соединенные Штаты Америки,

– сказал по этому поводу Президент Украины Владимир Зеленский.

И добавил: "Это же образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире. Я всегда считал, что Украина отстаивала те же принципы в Европе. Вот почему я чувствую, что это решение... К сожалению, оно точно не направлено на поддержку Украины".

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Зеленский убежден, что "в деле" Северного потока-2 "США остались последним устойчивым форпостом", и что "только США способны остановить это строительство". По его словам, в телефонном разговоре с Байденом прозвучали такие же сигналы.

Все эксперты и дипломаты имели одинаковое понимание, что Байден знает Украину лучше всех, что он понимает все вопросы, и, что самое главное – все риски для безопасности. Вот почему, опять же, мы были очень неприятно удивлены,

– еще раз подчеркнул Зеленский, комментируя решение Байдена отменить санкции.

Кроме самого решения США был и другой сюрприз, как заметил Владимир Зеленский. Речь о том, что Украина узнала об отмене санкций через прессу.

Мог бы Байден остановить строительство "Северного потока-2", если бы действительно хотел

Журналисты AXIOS уточнили в Зеленского: мог ли, по его мнению, Байден действительно остановить достройку "Северного потока-2"?

Я уверен. Я считаю, что даже если бы остался 1%, его можно было бы остановить – чтобы Россия не получила такой серьезный рычаг влияния на энергетическую безопасность и Европу в целом, включая Украину,

– ответил президент Украины.

И еще раз подчеркнул: "Даже если бы остался 1%, это просто нужно сделать. Все сейчас только в руках президента США – я уверен, что он это знает".

Украина не хочет вмешиваться в отношения США и Германии, но речь о жизни людей

На это журналисты заметили, что "конфликт вокруг "Северного потока-2" может испортить отношения с Германией, а она для США является очень важным партнером".

Я понимаю, что отношения США и Германии очень важны. И не хотел бы вмешиваться между этими двумя уважаемыми странами. Но сколько жизней украинцев будут стоить отношения США и Германии?

– прокомментировал Зеленский.

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Такие слова украинского президента вызвали у журналистов издания непонимание, поэтому они уточнили: "Вы имеете в виду, что приняв такое решение, Джо Байден будет иметь кровь на руках?"

Ну, честно говоря, я бы не так это сформулировал. В конце концов, он не имеет ничего общего с войной России и Украины. Напротив, США всегда нам помогали. Однако, правда и то, что он может помочь, чтобы меньше людей страдали. Это именно то, на что он имеет силу влиять,

– пояснил свою мысль Владимир Зеленский.

Если Байден так хорошо знает ситуацию, почему же решил отказаться от санкций

Чтобы попытаться объяснить, почему же Байден отменил санкции, Зеленский обратился к сравнению: "Вы знаете, это мне напоминает игру Майкла Джордана. Он часто искушал оппонента, изображая слабость, делал различные трюки, чтобы заставить соперника расслабиться. А в нужный момент Джордан кардинально менял тактику, и одерживал победу в последнюю минуту".

Поэтому я все-таки верю, что Байден – Джордан в политике. Я хотел бы верить, что это все является частью его тактики. Если это не так... Будет плохо не только мне, но всем США. Будет ощущение, что Россия имеет большие шансы взять верх над США,

– подытожил Владимир Зеленский.