Центральное значение для Берлина имело и имеет то, что Украина должна сохранить за собой статус страны – транзитера газа. Такое мнение высказал представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

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Глава Кремля сказал, что есть возможность загружать газотранспортную систему Украины и в дальнейшем. Но для этого, мол, необходима воля Киева к экономическим отношениям. По его словам, Украина монопольно завышает цены на транзит газа. В то же время, государство снижает привлекательность своего транзита, то есть имеет плохую монополию.

Впрочем, в Германии говорят: Россия и Украина заключили договор о транзите газа при посредничестве Евросоюза. Поэтому его необходимо придерживаться и впредь поставлять газ для Европы.

Подписав договор о транзите газа... Россия и Украина взяли курс на это и послали важный сигнал для обеспечения безопасности поставок газа в Европу – и мы ожидаем, что это совместное соглашение будет соблюдаться,

– подчеркнул Штеффен Зайберт.

По словам эксперта по вопросам внешней политики Христианско-демократического союза Йоханна Вадефуля, Германия настаивает на том, чтобы "программа поставок газа на Украину продолжалась без политических условий".

Напомним: 30 декабря 2019 года НАК "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на 5 лет и договорились об отзыве и урегулирования судебных споров. Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год – 65 миллиардов кубометров газа. Следующие 4 года – 40 миллиардов.

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