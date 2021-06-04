Российский президент, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил, что заключение первой нитки газопровода завершили буквально несколько часов назад.

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Первую нитку "Северного потока-2" завершили

Сегодня (4 июня – 24 канал) успешно завершили прокладку труб первой нитки "Северного потока-2",

– отметил Путин.

Что касается второй нити, то работы еще продолжаются. Линейную работу, по словам главы Кремля, завершили полностью, включая морской участок. "Осталось – с немецкой стороны труба подошла, с российской – нужно их поднять и сварить, все, но прокладка уже завершена", – добавил он.

Путин также отметил, что "Газпром" готов к заполнению трубопровода газом. На этой неделе обеспечили готовность российской линейной части газового маршрута в компрессорной станции "Славянская". Этот маршрут непосредственно соединит газотранспортные системы России и Германии.

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