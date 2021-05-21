В американский санкционный список попали 13 российских кораблей, которые строят газопровод. Кроме того, ограничения ввели против 4 организаций.
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Против кого ввели санкции
Организации:
- "Морская спасательная служба",
- "Мортранссервис",
- Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.
Судна:
- "Академик Черский",
- "Артемис офшор",
- "Бахтемир",
- "Балтийский исследователь",
- "Финвал",
- "Капитан Беклемишев",
- "Мурман",
- "Нарвал",
- "Сивуч",
- "Спасатель Карев",
- "Умка",
- "Владислав Стрижов",
- "Юрий Топчев".
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