В американский санкционный список попали 13 российских кораблей, которые строят газопровод. Кроме того, ограничения ввели против 4 организаций.

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Против кого ввели санкции

Организации:

  • "Морская спасательная служба",
  • "Мортранссервис",
  • Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

Судна:

  • "Академик Черский",
  • "Артемис офшор",
  • "Бахтемир",
  • "Балтийский исследователь",
  • "Финвал",
  • "Капитан Беклемишев",
  • "Мурман",
  • "Нарвал",
  • "Сивуч",
  • "Спасатель Карев",
  • "Умка",
  • "Владислав Стрижов",
  • "Юрий Топчев".

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