Новый законопроект вводит санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода.

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Республиканцы в Сенате требуют санкции против газопровода

Четырнадцать сенаторов-республиканцев в четверг, 20 мая, представили законопроект, который снова вводит санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", после того, как администрация Байдена объявила об их отмене,

– говорится в сообщении.

Документ предусматривает расширение санкций в отношении России, которая строит трубопровод, генерального директора Маттиаса Варнига, а также "субподрядчиков любой организации, работающей на газопроводе Nord Stream 2".

Инициатор законопроекта республиканец Кевин Крамер раскритиковал действия Байдена, отметив, что администрация президента соглашается с "ошибочной стратегией Германии, которая даст Путину контроль над союзниками в Европе".

"Через несколько дней после того, как российские хакеры успешно атаковали американский газопровод, президент Байден решил отдать Владимиру Путину его собственный газопровод и вручить ему большую геополитическую победу", – заявил Крамер.

Кроме него, документ с требованиями возобновить санкции подписали еще 13 законодателей. Они убеждены, что строительство газопровода нужно остановить, чтобы "США на собственном опыте не поняли, почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность".

Глава Сената тоже осудил решение Байдена

На заседании, кроме республиканцев, против "Северного потока-2" выступил глава Сената по международным отношениям Боб Менендес. Он призвал администрацию Байдена отменить последнее заявление о снятии санкций.

Я призываю администрацию снять пластырь, отменить эти отказы и продлить санкции, санкционированные Конгрессом. Администрация заявила, что строительство трубопровода – плохая идея и что это российский проект злонамеренного воздействия,

– отметил он.

Менендес добавил, что поддерживает это мнение, в то же время не понимает, как решение об отмене санкций будет способствовать усилиям США по противодействию российской агрессии в Европе.

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Справка. Ранее Госдеп США заявил о снятии санкций с компании Nord Stream 2 AG. Там пояснили, что такое решение отвечает национальным интересам США. В то же время под санкции попали суда и юридические лица, привлеченные к его прокладке.