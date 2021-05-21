Глава Бюро международной политики в канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский решил дистанцироваться от решения США не вводить санкций против компании, которая строит "Северный поток-2".
Заметьте Это будет проигрыш Байдена, – Зеленский о возможном снятии санкций с "Северного потока-2"
Щерский подчеркнул, что он разделяет критику официального Вашингтона в сторону проекта. Однако, польский политик считает, что позиция США не поможет начать с Россией диалог по проекту.
Я убежден, что в долгосрочной перспективе завершение "Северного потока-2" будет действовать во вред Европе, во вред евроатлантическим отношениям и будет иметь далеко идущие последствия, которые сегодня все еще можно предупредить,
– подчеркнул Щерский.
"Северный поток-2": последние новости
- Госдеп США сообщил, что Штаты не введут санкции против компании-оператора "Северного потока-2" и ее гендиректора Маттиаса Варнига.
- Верховная Рада 21 мая проголосовала за проект постановления обращения к Конгрессу США с просьбой ввести санкции против всех участников строительства "Северного потока-2". Следующий шаг – Дмитрий Разумков должен обеспечить направление обращения в Палату представителей и Сенат Конгресса США.
- Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки подчеркнула, что когда Джо Байден занял пост президента США, "Северный поток-2" успели достроить уже на 95%.