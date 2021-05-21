Глава Бюро международной политики в канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский решил дистанцироваться от решения США не вводить санкций против компании, которая строит "Северный поток-2".

Заметьте Это будет проигрыш Байдена, – Зеленский о возможном снятии санкций с "Северного потока-2"

Щерский подчеркнул, что он разделяет критику официального Вашингтона в сторону проекта. Однако, польский политик считает, что позиция США не поможет начать с Россией диалог по проекту.

Я убежден, что в долгосрочной перспективе завершение "Северного потока-2" будет действовать во вред Европе, во вред евроатлантическим отношениям и будет иметь далеко идущие последствия, которые сегодня все еще можно предупредить,

– подчеркнул Щерский.