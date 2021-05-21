Голова Бюро міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський вирішив дистанціюватися від рішення США не вводити санкцій проти компанії, яка будує "Північний потік-2".

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Щерський наголосив, що він поділяє критику офіційного Вашингтона у бік проєкту. Однак польський політик вважає, що позиція США не допоможе розпочати з Росією діалог щодо проєкту.

Я переконаний, що в довгостроковій перспективі завершення "Північного потоку-2" діятиме на шкоду Європі, на шкоду євроатлантичним відносинам і матиме далекосяжні наслідки, які сьогодні все ще можна попередити,

– наголосив Щерський.