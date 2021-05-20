Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі заявила, що коли Байден обійняв посаду президента, "Північний потік-2" був реалізований на 95%. Окрім того, політикиня нагадала: Штати вводили санкції проти газопроводу.

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Коли президент (Байден – 24 канал) приступив до виконання обов'язків, 95% трубопроводу було побудовано, і ми продовжуємо говорити про те, що це погана ідея і нехороший план. Як можемо ми зупинити реалізований в іншій країні проєкт, закінчений на 95 відсотків,

– зауважила Псакі.

За словами політикині, офіційний Вашингтон вже "вжив значних кроків" проти "Північного потоку-2".

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