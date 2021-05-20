Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что когда Байден занял пост президента, "Северный поток-2" был реализован на 95%. Кроме того, политик напомнила: Штаты вводили санкции против газопровода.

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Когда президент (Байден – 24 канал) приступил к исполнению обязанностей, 95% трубопровода было построено, и мы продолжаем говорить о том, что это плохая идея и нехороший план. Как можем мы остановить реализованный в другой стране проект, законченный на 95 процентов,

– заметила Псаки.

По словам политика, официальный Вашингтон уже "предпринял значительные шаги" против "Северного потока-2".

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