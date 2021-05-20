Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что когда Байден занял пост президента, "Северный поток-2" был реализован на 95%. Кроме того, политик напомнила: Штаты вводили санкции против газопровода.
Актуально Верховная Рада обратится к Конгрессу США: будут просить санкции против "Северного потока-2"
Когда президент (Байден – 24 канал) приступил к исполнению обязанностей, 95% трубопровода было построено, и мы продолжаем говорить о том, что это плохая идея и нехороший план. Как можем мы остановить реализованный в другой стране проект, законченный на 95 процентов,
– заметила Псаки.
По словам политика, официальный Вашингтон уже "предпринял значительные шаги" против "Северного потока-2".
Позиция Украины
- Владимир Зеленский рассказал, что одной из угроз для Украины сейчас является снятие санкций США с "Северного потока-2". Украинский лидер предполагает такое развитие событий.
- Зеленский заметил: "Есть большой риск, что они могут надавить на США".
- Президент заявил: если США снимут санкции с проекта, это будет проигрыш непосредственно Джо Байдена.
- Реализация "Северного потока-2" станет серьезной победой России.
- Если газопровод заработает, это приведет к новому распределению сил и влияний.