Глава Кремля сказал, что есть возможность загружать газотранспортную систему Украины и в дальнейшем. Но для этого, мол, необходима воля Киева к экономическим отношениям.

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Путин: Нужна воля Киева относительно экономических отношений

По его словам, Украина монопольно завышает цены на транзит газа. В то же время государство снижает привлекательность своего транзита, то есть имеет плохую монополию.

Есть возможность загружать ГТС Украины в будущем даже после завершения срока действия нынешнего контракта на транзит, но нужна добрая воля со стороны украинских партнеров,

– сказал Путин.

Кроме этого, российский президент заявил, что государство планирует за 10 лет нарастить поставки газа в Европу на 50 миллиардов кубических метров. Путин отметил, что экспорт российского газа в Европу в 2021 году может снова превысить 200 миллиардов кубических метров.

Возможность расчетов за газ в евро

Также он подчеркнул, что Россия готова рассмотреть возможность расчетов за газ в евро и национальных валютах. "Газ не является биржевым товаром, поэтому в целом есть возможность рассмотреть расчеты в национальных валютах", – добавил Путин.

Напомним! Российский газопровод "Северный поток-2", который государство-оккупант строит в обход Украины, почти достроили. В министерстве иностранных дел России заявили, что даже после этого транзит газа через Украину продолжится.