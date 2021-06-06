Центральне значення для Берліна мало і має те, що Україна повинна зберегти за собою статус країни – транзитера газу. Таку думку висловив представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Раніше Путін запевнив, що транзит газу Україною збережеться

Заяву Путіна "про політичну волю" розкритикували

Очільник Кремля сказав, що є можливість завантажувати газотранспортну систему України і надалі. Але для цього, мовляв, необхідна воля Києва до економічних відносин. За його словами, Україна монопольно завищує ціни на транзит газу. Водночас держава знижує привабливість свого транзиту, тобто має погану монополію.

Втім, у Німеччині кажуть: Росія та Україна уклали договір про транзит газу за посередництва Євросоюзу. Тому його необхідно дотримуватися і надалі – постачати газ для Європи.

Підписавши договір про транзит газу... Росія і Україна взяли курс на це і послали важливий сигнал для забезпечення безпеки поставок газу в Європу – і ми очікуємо, що це спільна угода буде дотримуватися,

– підкреслив Штеффен Зайберт.

За словами експерта з питань зовнішньої політики Християнсько-демократичного союзу Йоханна Вадефуля, Німеччина наполягає на тому, щоб "програма поставок газу на Україну продовжувалася без політичних умов".

Нагадаємо: 30 грудня 2019 року НАК "Нафтогаз" та "Газпром" підписали новий контракт на транзит газу на 5 років та домовились про відкликання та врегулювання судових спорів. Мінімальні гарантовані обсяги прокачки у перший рік – 65 мільярдів кубометрів газу. Наступні 4 роки – 40 мільярдів.