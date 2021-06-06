О сроках завершения газопровода, который Москва строит, чтобы транспортировать газ в Европу в обход Украины, рассказал вице-премьер России Александр Новак.
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Россия о планах по "Северному потоку-2"
Российские власти убеждены, что после завершения строительства газопровод начнут использовать по назначению.
Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию,
– заявил Новак.
Напомним, на днях Владимир Путин объявил об успешном завершении укладки труб первой нитки "Северного потока-2". В то же время в Министерстве иностранных дел России заявили, что даже после этого транзит газа Украиной продолжится.
"Северный поток-2": последние новости
- Строительство российского газопровода длительное время блокировали санкции США. Однако недавно Вашингтон приостановил ограничения против "Северного потока-2".
- Джо Байден считает дальнейшие ограничения контрпродуктивными, ведь газопровод построен уже на 95%.
- В то же время США включили в санкционный список российские суда и компании, связанные с "Северным потоком-2".