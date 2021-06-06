Про терміни завершення газопроводу, який Москва будує, аби транспортувати газ в Європу в обхід України, розповів віцепрем'єр Росії Олександр Новак.
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Росія про плани щодо "Північного потоку-2"
Російська влада переконана, що після завершення будівництва газопровід почнуть використовувати за призначенням.
Ті роботи, які сьогодні ведуться, будуть закінчені до кінця року, і проєкт буде введений в експлуатацію,
– заявив Новак.
Нагадаємо, днями Володимир Путін оголосив про успішне завершення укладання труб першої нитки "Північного потоку-2". Водночас у міністерстві закордонних справ Росії заявили, що навіть після цього транзит газу Україною продовжиться.
"Північний потік-2": останні новини
- Будівництво російського газопроводу тривалий час блокували санкції США. Однак нещодавно Вашингтон призупинив обмеження проти "Північного потоку-2".
- Джо Байден вважає подальші обмеження контрпродуктивними, адже газопровід побудований вже на 95%.
- Водночас США включили в список санкцій російські судна та компанії, пов'язані з "Північним потоком-2".