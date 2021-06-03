Про плани Москви щодо звершення трубопроводу видання повідомляє з посиланням на слова віцепрем'єра Росії Олександра Новака.

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Росія про ймовірне завершення "Північного потоку-2"

Робота триває, вона не зупинялася. Оператор з компаніями, які беруть участь в проєкті, продовжують його реалізацію. Ми сподіваємося, що ця робота буде завершена до кінця, можливо, цього (2021 – 24 канал) року,

– заявив Новак.

Точну дату він не назвав, однак уточнив, що все залежатиме від будівельників, технологічних і технічних умов, погодних умов.

За словами Новака, наразі залишилося побудувати приблизно 100 кілометрів газопроводу. Віцепрем'єр Росії додав, що проєкт будівництва "Північного потоку-2" "продовжують реалізовувати, "задовольняючи всі вимоги Євросоюзу".

Довідка. "Північний потік-2" передбачає будівництво 2 ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів у рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Трубопровід Москва будує в обхід України.

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