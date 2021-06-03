Деталі від польського посла
Те, що газопровід будують у час збройної агресії проти України та Грузії, неабияк обурює. Про це дипломат заявив у інтерв'ю.
До теми Завершення "Північного потоку-2" матиме серйозні наслідки для Європи, – сенаторка США
Ми маємо розуміти, що прибутки, які вони (Росія – 24 канал) отримуватимуть від "Північного потоку-2" підуть не на реформи, зростання інвестицій, торгівлю, а на ракети, танки, кораблі, які приносять смерті для сусідів Росії,
– заявив Ціхоцькі.
Польща, за словами посла, і надалі намагатиметься переконати союзників, зокрема Німеччину і США, що реалізацію цього проєкту потрібно затримати.
Зауважимо, раніше Варшава розкритикувала позицію Вашингтону щодо "Північного потоку-2". Політику президента США Джо Байдена назвали "не послідовною". Мовиться про небажання американського лідера продовжувати санкції проти газопроводу.
Останні новини про "Північний потік-2"
- 21 травня у США заявили, що не продовжуватимуть санкції проти російського газопроводу. Зауважимо, саме американські обмеження тривалий час блокували будівництво "Північного потоку-2".
- Таке рішення Байден мотивував тим, що реалізацію проєкту вже майже завершили, тому блокувати його "контрпродуктивно".
- Однак 21 травня Вашингтон таки схвалив нові санкції проти російських компаній та суден, які беруть участь у реалізації "Північного потоку-2". У список потрапили 13 кораблів та 4 організації.