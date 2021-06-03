Деталі від польського посла

Те, що газопровід будують у час збройної агресії проти України та Грузії, неабияк обурює. Про це дипломат заявив у інтерв'ю.

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Ми маємо розуміти, що прибутки, які вони (Росія – 24 канал) отримуватимуть від "Північного потоку-2" підуть не на реформи, зростання інвестицій, торгівлю, а на ракети, танки, кораблі, які приносять смерті для сусідів Росії,

– заявив Ціхоцькі.

Польща, за словами посла, і надалі намагатиметься переконати союзників, зокрема Німеччину і США, що реалізацію цього проєкту потрібно затримати.

Зауважимо, раніше Варшава розкритикувала позицію Вашингтону щодо "Північного потоку-2". Політику президента США Джо Байдена назвали "не послідовною". Мовиться про небажання американського лідера продовжувати санкції проти газопроводу.

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