Детали от польского посла
То, что газопровод строят во время вооруженной агрессии против Украины и Грузии, изрядно возмущает. Об этом дипломат заявил в интервью.
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Мы должны понимать, что доходы, которые они (Россия – 24 канал) будут получать от "Северного потока-2" пойдут не на реформы, рост инвестиций, торговлю, а на ракеты, танки, корабли, которые приносят смерти для соседей России,
– заявил Цихоцки.
Польша, по словам посла, и в дальнейшем будет пытаться убедить союзников, в частности Германию и США, что реализацию этого проекта нужно задержать.
Заметим, ранее Варшава раскритиковала позицию Вашингтона по "Северному потоку-2". Политику президента США Джо Байдена назвали "не последовательной". Речь идет о нежелании американского лидера продлевать санкции против газопровода.
Последние новости о "Северном потоке-2"
- 21 мая в США заявили, что не будут продлевать санкции против российского газопровода. Заметим, именно американские ограничения длительное время блокировали строительство "Северного потока-2".
- Такое решение Байден мотивировал тем, что реализацию проекта уже почти завершили, поэтому блокировать его "контрпродуктивно".
- Однако, 21 мая Вашингтон таки одобрил новые санкции против российских компаний и судов, участвующих в реализации "Северного потока-2". В список попали 13 кораблей и 4 организации.