Детали от польского посла

То, что газопровод строят во время вооруженной агрессии против Украины и Грузии, изрядно возмущает. Об этом дипломат заявил в интервью.

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Мы должны понимать, что доходы, которые они (Россия – 24 канал) будут получать от "Северного потока-2" пойдут не на реформы, рост инвестиций, торговлю, а на ракеты, танки, корабли, которые приносят смерти для соседей России,

– заявил Цихоцки.

Польша, по словам посла, и в дальнейшем будет пытаться убедить союзников, в частности Германию и США, что реализацию этого проекта нужно задержать.

Заметим, ранее Варшава раскритиковала позицию Вашингтона по "Северному потоку-2". Политику президента США Джо Байдена назвали "не последовательной". Речь идет о нежелании американского лидера продлевать санкции против газопровода.

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