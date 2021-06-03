Член сенатского комитета по иностранным отношениям Сената США Джин Шахин подчеркнула, что строительство проекта "Северный поток-2" неприемлемо.

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Мы считаем, что завершение его строительства будет иметь серьезные последствия для Украины и последствия для европейского континента,
 –  заявила Шахин.

Политик напомнила: первый пакет санкций в отношении "Северного потока-2" в США ввели еще в прошлом году. Шахин надеется, что в этом году удастся принять дополнительный пакет.

Детали от Шахин

  • В будущем планируют рассматриваться другие средства воздействия на строительство "Северного потока-2".
  • Когда газопровод достроят, можно будет влиять на его дальнейшую эксплуатацию.
  • Перед запуском "Северный поток-2" должен получить разрешения и лицензии для этой эксплуатации.

"Северный поток-2": последние новости

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  • Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что "Северный поток-2" на сегодня для России – это флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа.