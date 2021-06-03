Член сенатского комитета по иностранным отношениям Сената США Джин Шахин подчеркнула, что строительство проекта "Северный поток-2" неприемлемо.

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Мы считаем, что завершение его строительства будет иметь серьезные последствия для Украины и последствия для европейского континента,

– заявила Шахин.

Политик напомнила: первый пакет санкций в отношении "Северного потока-2" в США ввели еще в прошлом году. Шахин надеется, что в этом году удастся принять дополнительный пакет.

Детали от Шахин

В будущем планируют рассматриваться другие средства воздействия на строительство "Северного потока-2".

Когда газопровод достроят, можно будет влиять на его дальнейшую эксплуатацию.

Перед запуском "Северный поток-2" должен получить разрешения и лицензии для этой эксплуатации.