Именно в период, когда произошло активное обострение со стороны России у украинских границ. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

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По его словам, в апреле 2021 года активизировались переговоры между США и Россией. В частности, обсуждался вопрос по газопроводу "Северный поток-2".

"Тогда некоторые американские аналитики писали: "Давайте предложим такой вариант обмена, размена. Мы не будем блокировать финальную стадию строительства "Северного потока-2, а в обмен Россия проводит деескалацию на украинской границе". Такой вариант предлагался", – отметил он.

Американцы слишком рано начали идти на уступки россиянам, – Фесенко

Политолог предположил, что встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным в июне 2021 года – это будут торги с позиции силы. Ведь обе стороны демонстрируют свою неуступчивость. США и Россия хотят возобновить переговоры, хотят нормализовать двусторонние отношения.

Но Байден говорит: "я буду напоминать о Навальном, об Украине, критиковать российскую позицию по притеснениям демократии в России". В обмен россияне говорят: "Мы будем проводить военные учения, формировать военные группировки на западных границах России",

– рассказал он.

Владимир Фесенко считает, что американцы слишком рано начали идти на уступки россиянам. Может быть чисто тактический проигрыш. Если они еще до переговоров обещают уступки, тогда Путин может поблагодарить, а в обмен – ничего не предложит. Поэтому США могут допустить тактическую ошибку.

Обратите внимание! Соединенные Штаты 19 мая 2021 года заявили, что не будут вводить ограничения против компании-оператора "Северного потока-2" и ее гендиректора Маттиаса Варнига. Джо Байден пояснил, что строительство газопровода уже почти завершено. Поэтому вводить новые ограничения сейчас было бы контрпродуктивным с точки зрения отношений США и Европы.