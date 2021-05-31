Директор Департаменту економічного співробітництва Міністерства закордонних справ Росії Дмитро Біричевський в інтерв'ю виданню заявив, що "Москва не має на меті призупинити постачання газу через Україну".

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Транзит російського газу через Україну

Мовляв, Росія "ніколи не використовувала енергетику і свої природні ресурси як елемент тиску або шантажу".

"Зараз контракт діє, а далі будуть переговори "Газпрому" та партнерів в Україні", – зазначив Біричевський. Він уточнив, що якщо є потреба в російському газі у певних регіонах Європи, то цей газ буде надійно і передбачувано йти споживачам.

За словами Біричевського, "Північний потік-2" є винятково економічним проєктом, а щодо транзиту газу через Україну існують певні контрактні зобов'язання.

Ці поставки через Україну будуть тривати доти, поки будуть діяти відповідні контракти,

– додав він.

Нагадаємо, Росія вже майже завершила будівництво газопроводу в обхід Україні.

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