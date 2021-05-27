Про це заявила ексзаступниця голови "Нафтогазу" та колишня заступниця міністра закордонних справ України Лана Зеркаль. Вона розповіла, що ситуація може розвиватися декількома шляхами.

До теми Зараз усе поставлено на паузу, – Зеркаль про ситуацію з "Північним потоком-2"

Росія може перекрити вентиль Україні

Одним із шляхів розв'язання ситуації із запуском російської газової труби є повна втрата транзиту.

У нас дійсно є проблемна ситуація, особливо після того, як запрацює "Північний потік-2",

– пояснила вона.

Зеркаль зазначила, що "так росіяни вже зробили в їхніх стосунках з Туркменістаном". Вентиль просто перекрили, через це піднявся тиск й труба зірвалась.

Як відновити трубу

За її словами, немає жодної фізичної можливості вже відновити постачання газу, і єдиним шляхом залишається використання "Північного потоку-2" для постачання газу в Євросоюз.

При цьому ми (Україна – 24 канал) залишаємося незахищеними, бо у разі такої екстреної ситуації наш запобіжник, який зараз є в угоді про постачання газу в Європу, не буде діяти,

– підкреслила ексзаступниця голови "Нафтогазу".

Вона вважає, що намагання української влади розібратися з росіянами в арбітражах можуть затягуватися на роки. При цьому немає гарантій, що Україна таки щось отримає від Росії.

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Україна може домовитись з Росію

Як запевнила Зеркаль, є інший шлях розв'язання питання. Мовиться про можливу домовленість з Росію про те, що вона буде користуватися "Північним потоком-2" і їй не будуть перешкоджати в цьому.

Ексзаступниця очільника МЗС підкреслила, що Росія мала б гарантувати Україні поставки газу за певним цінам, які називатимуться "хаб мінус".

Але ніхто з нас ніколи не буде знати, за скільки цей газ дійсно кому продається, і хто з цього отримує зиск. Таким чином, ми знову ідемо в обійми російської політики, пов'язаної із газом як інструментом,

– наголосила вона.

Зеркаль пояснила, що Україна зможе лише здогадуватись про те, хто отримуватиме корупційну ренту. За її словами, єдиний, хто вирішує кому, за скільки і на яких умовах продавати газ є Володимир Путін.