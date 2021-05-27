Ексзаступниця міністра закордонних справ України Лана Зеркаль заявила, що Байден має всі можливі інструменти для застосування санкцій як щодо консорціуму, який займається будівництвом "Північного потоку-2", так і до "Газпрому". Зважаючи на це, не варто думати, що Україна вже програла.

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Чому зустріч Байдена та Путіна важлива

Втім, на думку Зеркаль, якщо після зустрічі президентів Росії та США не буде жодного загострення, то є великі шанси, що "Північний потік-2" таки запрацює у 2021 році.

Через це ексзаступниця глави МЗС вважає, що Україні зараз варто залучити всіх можливих союзників для просування більш гучної позиції щодо загроз, які несе "Північний потік-2". Українська держава має пояснити, чому варто зупинити будівництво газопроводу.

Треба брати до уваги зустріч, яка запланована між Джозефом Байденом та Володимиром Путіним. Рішення може бути переглянутим в будь-який момент,

– наголосила вона.

Довідка. Джозеф Байден та Володимир Путін погодили місце та час спільної зустрічі. Вона відбудеться 16 червня в Женеві.

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Як зауважила Зеркаль, якщо нічого не вийде, то потрібно буде працювати з партнерами України всередині Євросоюзу щодо обов'язкового застосування всіх можливих регуляторних інструментів до "Північного потоку-2".

Ексзаступниця міністра закордонних справ також зазначила, що Україна ще має можливість зупинити будівництво газопроводу. Зокрема, це може відбутися й завдяки санкціям США.

Зеркаль розповіла про будівництво "Північного потоку-2": дивіться відео

Що цьому передувало