Ексзаступниця міністра закордонних справ України Лана Зеркаль заявила, що Байден має всі можливі інструменти для застосування санкцій як щодо консорціуму, який займається будівництвом "Північного потоку-2", так і до "Газпрому". Зважаючи на це, не варто думати, що Україна вже програла.
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Чому зустріч Байдена та Путіна важлива
Втім, на думку Зеркаль, якщо після зустрічі президентів Росії та США не буде жодного загострення, то є великі шанси, що "Північний потік-2" таки запрацює у 2021 році.
Через це ексзаступниця глави МЗС вважає, що Україні зараз варто залучити всіх можливих союзників для просування більш гучної позиції щодо загроз, які несе "Північний потік-2". Українська держава має пояснити, чому варто зупинити будівництво газопроводу.
Треба брати до уваги зустріч, яка запланована між Джозефом Байденом та Володимиром Путіним. Рішення може бути переглянутим в будь-який момент,
– наголосила вона.
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Як зауважила Зеркаль, якщо нічого не вийде, то потрібно буде працювати з партнерами України всередині Євросоюзу щодо обов'язкового застосування всіх можливих регуляторних інструментів до "Північного потоку-2".
Ексзаступниця міністра закордонних справ також зазначила, що Україна ще має можливість зупинити будівництво газопроводу. Зокрема, це може відбутися й завдяки санкціям США.
Зеркаль розповіла про будівництво "Північного потоку-2": дивіться відео
Що цьому передувало
- У США 20 травня заявили, що не вводитимуть обмежень щодо "Північного потоку-2" та її гендиректора Маттіаса Варніга. Натомість під санкції потрапили судна та юридичні особи, залучені до його прокладання.
- Джозеф Байден пояснив, що будівництво газопроводу вже майже завершене. Зважаючи на це, США не готові запровадити санкції.
- Варто зауважити, що у Сенаті США розкритикували відмову від санкцій. Зокрема, Джим Ріш назвав це рішення помилковим.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував рішення США. За його словами, про перемогу Росії говорити зарано, адже будівництво "Північного потоку-2" ще не завершилось.