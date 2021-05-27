Браян Фітцпатрік – співголова Конгресового українського кокусу (міжпартійної групи) від Республіканської партії. Він є одним з активних прихильників санкційної політики США проти російського "Північного потоку-2".

До теми Гра не завершилась, – Кулеба про рішення США щодо "Північного потоку-2"

Протидія будівництву "Північного потоку-2"

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та американський конгресмен Браян Фітцпатрік обговорили актуальні питання співпраці Києва та Вашингтона. Зокрема, протидію будівництву "Північного потоку-2".

Тільки сильна позиція американської сторони може зупинити добудову "Північного потоку-2”,

– наголосив у розмові Дмитро Кулеба.

Український міністр подякував Браяну Фітцпатріку за його рішучу позицію щодо застосування санкцій проти усіх причетних до будівництва російського газопроводу в обхід України.

До слова, пані посол України в США Оксана Маркарова також поспілкувалася онлайн зі співголовами Конгресового українського кокусу, про що посольство повідомило у фейсбуці.



Серед іншого Маркарова окремо відзначила важливу роль санкційного тиску на процес будівництва "Північного потоку-2". Адже ризики від нього є не тільки для України, але й для енергетичної стабільності та безпеки Європи.

Про саміт НАТО

Окремою темою розмови Кулеби та Фітцпатріка стала підготовка до саміту лідерів держав – членів НАТО.

Конгресмен вважає, що через активну й агресивну поведінку Росії Україна повинна мати змогу донести свою позицію під час саміту НАТО.

Утім, формат такого донесення повинен бути взаємоприйнятний, тож потребує узгодження.

У підсумку глава МЗС України подякував США за двопартійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої країни та її зусиль у протидії російській агресії.

Зверніть увагу Кулеба не розуміє, як можна не запросити Україну на червневий саміт НАТО