Брайан Фитцпатрик – сопредседатель Конгрессового украинского кокуса (межпартийной группы) от Республиканской партии. Он является одним из активных сторонников санкционной политики США против российского "Северного потока-2".
К теме Игра не завершилась, – Кулеба о решении США по "Северному потоку-2"
Противодействие строительству "Северного потока-2"
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и американский конгрессмен Брайан Фитцпатрик обсудили актуальные вопросы сотрудничества Киева и Вашингтона. В частности, противодействие строительству "Северного потока-2".
Только сильная позиция американской стороны может остановить достройку "Северного потока-2",
– отметил в разговоре Дмитрий Кулеба.
Украинский министр поблагодарил Брайана Фитцпатрика за его решительную позицию относительно применения санкций против всех причастных к строительству российского газопровода в обход Украины.
О саммите НАТО
Отдельной темой разговора Кулебы и Фитцпатрика стала подготовка к саммиту глав государств – членов НАТО.
- Конгрессмен считает, что из-за активного и агрессивного поведения России Украина должна иметь возможность донести свою позицию во время саммита НАТО.
- Впрочем, формат такого донесения должен быть взаимоприемлемый, так что нуждается в согласовании.
В итоге глава МИД Украины поблагодарил США за двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны и ее усилий в противодействии российской агрессии.
Обратите внимание Кулеба не понимает, как можно не пригласить Украину на июньский саммит НАТО