Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что после отмены американских санкций России стало проще завершить строительство "Северного потока-2". Однако, по его словам, "игра еще продолжается".
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Ничто не завершено, пока оно не завершено на 100%, и, кстати, я об этом говорил во время нашей встречи госсекретарю Блинкену. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась,
– подчеркнул Кулеба.
Министр отметил, что нужно всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. Поэтому он заявил, что пока газ не потек по "Северному потоку-2", власти будут бороться.
США отменили санкции
- Вашингтон приостановил санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Об этом сообщили в Госдепе США 21 мая.
- Тогда же Верховная Рада проголосовала за проект постановления обращения к Конгрессу США. Просили именно ввести санкции против всех участников строительства "Северного потока-2".
- Однако 22 мая США включили в список санкций ряд российских судов и компании, связанные с "Северным потоком-2".