Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба визнав, що після скасування американських санкцій Росії стало простіше завершити будівництво "Північного потоку-2". Однак, за його словами, "гра ще триває".
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Ніщо не завершене, поки воно не завершене на 100%, і, до речі, я про це казав під час нашої зустрічі держсекретарю Блінкену. І друге: ніщо не програно, поки гра не завершилася,
– наголосив Кулеба.
Міністр зазначив, що потрібно завжди боротись до кінця за національні інтереси України. Тому він заявив, що поки газ не потік по "Північному потоку-2", влада боротиметься.
США скасували санкції
- Вашингтон призупинив санкції проти оператора газопроводу Nord Stream 2 AG. Про це повідомили у Держдепі США 21 травня.
- Тоді ж Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови звернення до Конгресу США. Просили саме запровадити санкції проти всіх учасників будівництва "Північного потоку-2".
- Однак 22 травня США включили в список санкцій низку російських суден та компанії, які пов'язані з "Північним потоком-2".