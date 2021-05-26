Міністр закордонних справ наголосив, що розуміє бажання союзників провести закритий саміт, щоб обговорити трансатлантичну єдність.

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Кулеба про саміт НАТО без України

Дмитро Кулеба зазначив, що приклади закритих самітів були, зокрема один із них відбувся у 2017 році в Брюсселі.

Але ми абсолютно не розуміємо, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресивних дій Росії проти України в Чорноморському регіоні та проти членів Альянсу,

– обурився глава МЗС.

Він зазначив, що не може зрозуміти, як можна не запросити Україну та не знайти формат участі України у саміті 2021 року.

Альянс не поспішає з виконанням рішень щодо України

Кулеба також додав, що Україна вдячна партнерам з НАТО за постійне підтвердження політики відкритих дверей на основі рішення Бухарестського саміту 2008 року. "Однак відтоді пройшло вже 13 років і жодного кроку для виконання цього рішення не було зроблено", – продовжив міністр.

Він нагадав, що Україні іноді дорікають за занадто повільні реформи, але зазначив, що рішення Альянсу вже 13 років припадають пилом. "Для української сторони дуже важливо, щоб політика відкритих дверей не перетворилась на політику годування обіцянками", – вважає Кулеба.

Міністр переконаний, що важко уявити кращий та важливіший момент для надання ПДЧ, ніж у 2021 році. Відповідно до цього, Україна чекає на крок Альянсу.

Довідка. Саміт глав держав та урядів країн НАТО відбудеться 14 червня в Брюсселі. На ньому планують ухвалити рішення щодо порядку денного НАТО-2030 для вирішення викликів сьогодення та майбутнього, зокрема таких: агресивні дії Росії, загроза тероризму, кібератаки, нові та руйнівні технології, вплив зміни клімату на безпеку, а також зміцнення Китаю.