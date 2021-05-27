Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль заявила, что Байден располагает всеми возможными инструментами для применения санкций как к консорциуму, который занимается строительством "Северного потока-2", так и к "Газпрому". Несмотря на это, не стоит думать, что Украина уже проиграла.

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Почему встреча Байдена и Путина важна

Впрочем, по мнению Зеркаль, если после встречи президентов России и США не будет ни одного обострения, то есть большие шансы, что "Северный поток-2" все же заработает в 2021 году.

Поэтому экс-заместитель главы МИД считает, что Украине сейчас стоит привлечь всех возможных союзников для продвижения более громкой позиции относительно угроз, которые несет "Северный поток-2". Украинское государство должно объяснить, почему стоит остановить строительство газопровода.

Надо принимать во внимание встречу, которая запланирована между Джозефом Байденом и Владимиром Путиным. Решение может быть пересмотрено в любой момент,

– подчеркнула она.

Справка. Джозеф Байден и Владимир Путин согласовали место и время совместной встречи. Она состоится 16 июня в Женеве.

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Как отметила Зеркаль, если ничего не получится, то нужно будет работать с партнерами Украины внутри Евросоюза относительно обязательного применения всех возможных регуляторных инструментов к "Северному потоку-2".

Экс-заместитель министра иностранных дел также отметила, что Украина еще имеет возможность остановить строительство газопровода. В частности, это может произойти и благодаря санкциям США.

Зеркаль рассказала о строительстве "Северного потока-2": смотрите видео

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