Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль заявила, что Байден располагает всеми возможными инструментами для применения санкций как к консорциуму, который занимается строительством "Северного потока-2", так и к "Газпрому". Несмотря на это, не стоит думать, что Украина уже проиграла.
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Почему встреча Байдена и Путина важна
Впрочем, по мнению Зеркаль, если после встречи президентов России и США не будет ни одного обострения, то есть большие шансы, что "Северный поток-2" все же заработает в 2021 году.
Поэтому экс-заместитель главы МИД считает, что Украине сейчас стоит привлечь всех возможных союзников для продвижения более громкой позиции относительно угроз, которые несет "Северный поток-2". Украинское государство должно объяснить, почему стоит остановить строительство газопровода.
Надо принимать во внимание встречу, которая запланирована между Джозефом Байденом и Владимиром Путиным. Решение может быть пересмотрено в любой момент,
– подчеркнула она.
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Как отметила Зеркаль, если ничего не получится, то нужно будет работать с партнерами Украины внутри Евросоюза относительно обязательного применения всех возможных регуляторных инструментов к "Северному потоку-2".
Экс-заместитель министра иностранных дел также отметила, что Украина еще имеет возможность остановить строительство газопровода. В частности, это может произойти и благодаря санкциям США.
Зеркаль рассказала о строительстве "Северного потока-2": смотрите видео
Что этому предшествовало
- В США 20 мая заявили, что не будут вводить ограничений по "Северному потоку-2" и его гендиректору Маттиасу Варнигу. Зато под санкции попали суда и юридические лица, привлеченные к его прокладке.
- Джозеф Байден пояснил, что строительство газопровода уже почти завершено. Несмотря на это, США не готовы ввести санкции.
- Стоит заметить, что в Сенате США раскритиковали отказ от санкций. В частности, Джим Риш назвал это решение ошибочным.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал решение США. По его словам, о победе России говорить рано, ведь строительство "Северного потока-2" еще не завершилось.