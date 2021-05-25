Об этом канцлер Германии сообщила после саммита Евросоюза. Политик заверила, что переговоры с Вашингтоном по трубопроводу продолжаются.
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Работы по достройке "Северного потока-2" продолжаются
Отметим, что в Балтийском море продолжаются активные работы по сооружению "Северного потока-2". Участие даже берет судно-трубоукладчик "Фортуна", против которого ранее ввели санкции США. В Германии уверяют, что все разрешения на работу есть. И в новый список карательных ограничений Штатов судно не попало.
Зеленский обсудил проект с сопредседателем "Союза 90/Зеленых"
Ранее риски "Северного потока-2" президент Владимир Зеленский обсудил с Робертом Габеком – сопредседателем немецкой партии "Союз 90/Зеленые". И Зеленский, и Габек согласились, что проект – более политический, чем экономический.
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Что известно о "Северном потоке-2"?
Это российский трубопровод, который будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Из-за санкций США работы прекратили, однако через год снова восстановили. Если "Северный поток-2" достроят, то Украина ежегодно будет терять по меньшей мере 1,5 миллиарда долларов.