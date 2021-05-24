Политики пообщались о европейской интеграции Украины. Встреча состоялась в Киеве 24 мая.

Заметьте Предполагаемая остановка "Северного потока-2": в чем опасность скандального проекта Кремля

Габек заявил о желании посетить Донбасс

Зеленский и Габек обсудили предвыборную кампанию в немецкий Бундестаг. Президент заявил, что надеется на плодотворное сотрудничество со всеми политическими силами Германии, в том числе и с партией "Союз 90/Зеленые".

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Донбассе. Президент рассказал о рисках от скопления войск России на украинской границе и о шагах Украины для достижения мира.

Более того, Зеленский приветствовал решение Роберта Габека совершить поездку на линию разграничения на востоке.

Вы сможете воочию увидеть реальную картину российской агрессии против Украины. Надеюсь, увиденное на Донбассе будет способствовать усилению позиции вашей политической силы в поддержку Украины,

– заявил Зеленский.

Немецкий политик оценил усилия Украины на пути в ЕС

Владимир Зеленский отметил важность предоставления Германией политического сигнала относительно европейской перспективы Украины.

Роберт Габек отметил, что:

положительно оценивает усилия Украины на пути евроинтеграции;

его политическая сила настроена на конструктивное взаимодействие в этом направлении.

Они обсудили риски от вероятной реализации "Северного потока-2". Стороны согласились, что это именно геополитический, а не экономический проект.

Стоит отметить, что они также проявили заинтересованность в реализации совместных проектов на поддержку европейского зеленого курса в рамках энергетического партнерства между Украиной и Германией.

Обратите внимание! Парламентские выборы в Германии должны состояться в сентябре 2021 года. Вместо Ангелы Меркель ХДС возглавил премьер-министр немецкой федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет. По состоянию на 9 мая 2021 года консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов стремительно теряет позиции в рейтинге. Лидером остается партия "Союз-90 / Зеленые".