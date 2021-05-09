Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов стремительно теряет позиции в рейтинге. Сейчас поддержать блок готовы лишь 23% людей – это самый низкий показатель за всю историю.

По данным института исследований общественного мнения Kantar, только в течение недели рейтинг коалиционного объединения снизился на процент. Лидером остается партия Союз-90/Зеленые. Заметьте Меркель назвала Украину важным партнером в поставках и транзите газа Ее готовы поддержать 26% опрошенных. Рейтинг партий в Германии Союз-90/Зеленые – 26% немцев.

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов – 23% опрошенных.

Социал-демократическая партия (СДНП) – 16% людей.

Свободная демократическая партия – 12% немцев.

Альтернатива для Германии – 10% опрошенных.

Левая партия – 7% людей. Заметьте! Ангела Меркель уйдет с должности канцлера Германии уже в сентябре 2021 года. Эту должность она занимала 16 лет. Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября. Преемником Меркель в партии Христианско-демократического союза выбрали Армина Лашета. Как Меркель комментирует свою отставку Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что сейчас у нее нет планов на будущее.

Прежде всего она хочет выспаться, отдохнуть на природе и подумать, чем дальше хочет заниматься.

По словам канцлера, своей отставки она ждет с нетерпением.