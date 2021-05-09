Самый низкий показатель в истории: партия Меркель теряет свою популярность в Германии
Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов стремительно теряет позиции в рейтинге. Сейчас поддержать блок готовы лишь 23% людей – это самый низкий показатель за всю историю.
Источник:Bild am Sonntag
По данным института исследований общественного мнения Kantar, только в течение недели рейтинг коалиционного объединения снизился на процент. Лидером остается партия Союз-90/Зеленые.
Заметьте Меркель назвала Украину важным партнером в поставках и транзите газа
Ее готовы поддержать 26% опрошенных.
Рейтинг партий в Германии
- Союз-90/Зеленые – 26% немцев.
- Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов – 23% опрошенных.
- Социал-демократическая партия (СДНП) – 16% людей.
- Свободная демократическая партия – 12% немцев.
- Альтернатива для Германии – 10% опрошенных.
- Левая партия – 7% людей.
Как Меркель комментирует свою отставку
- Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что сейчас у нее нет планов на будущее.
- Прежде всего она хочет выспаться, отдохнуть на природе и подумать, чем дальше хочет заниматься.
- По словам канцлера, своей отставки она ждет с нетерпением.
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