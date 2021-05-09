Консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів стрімко втрачає позиції у рейтингу. Наразі підтримати блок готові лише 23% людей – це найнижчий показник за всю історію.

За даними інституту дослідження громадської думки Kantar, лише упродовж тижня рейтинг коаліційного об'єднання знизився на відсоток. Лідером залишається партія Союз-90/Зелені. Зауважте Меркель назвала Україну важливим партнером в поставках і транзиті газу Її готові підтримати 26% опитуваних. Рейтинг партій у Німеччині Союз-90/Зелені – 26% німців.

Консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів – 23% опитуваних.

Соціал-демократична партія (СДНП) – 16% людей.

Вільна демократична партія – 12% німців.

Альтернатива для Німеччини – 10% опитуваних.

Ліва партія – 7% людей. Зауважте! Ангела Меркель піде з посади канцлерки Німеччини вже у вересні 2021 року. Цю посаду вона обіймала 16 років. Вибори до Бундестагу відбудуться 26 вересня. Наступником Меркель у партії Християнсько-демократичного союзу обрали Арміна Лашета. Як Меркель коментує свою відставку Канцлерка Німеччини Ангела Меркель розповіла, що наразі у неї немає планів на майбутнє.

Насамперед вона хоче виспатися, відпочити на природі та подумати, чим далі хоче займатися.

За словами канцлерки, свою відставку вона чекає з нетерпінням.