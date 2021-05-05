Меркель назвала Україну важливим партнером в поставках і транзиті газу
Україна залишається важливим партнером Німеччини щодо постачання та транзиту газу. Натомість у союзників Берліна немає загальної оцінки стосовно "Північного потоку-2".
Джерело:24 канал
Трубопровід залишається темою для обговорення. Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час конгресу "за орієнтоване в майбутнє трансатлантичне партнерство".
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Що Меркель сказала про Україну
Канцлерка наголосила, що стосовно України є спільна політика.
Україна, перш за все, в питаннях постачання або транзиту газу залишається важливим партнером,
– сказала Меркель.
Канцлерка додала, що наразі триває обмін з питань трансатлантичного партнерства, поки немає загальної оцінки щодо "Північного потоку-2". За словами політикині, важливо й надалі говорити про ці проблеми.
Будівництво "Північного потоку-2": що треба знати
- Росія будує "Північний потік-2" для транспортування природного газу до Європи в обхід України.
- У березні Москва стверджувала, що "Північний потік-2" завершили будувати на 95%. Росія хоче завершити будівництво у вересні 2021 року.
- Процес не можуть закінчити через санкції США. У квітні ЗМІ повідомляли, що США підготували 2 пакети санкцій та ще не прийняли остаточне рішення стосовно них
- 15 квітня у Німеччині заявили, що відмова від "Північного потоку-2" призведе до загострення на Донбасі.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив німецькому міністру, що США рішуче виступають проти "Північного потоку-2".
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