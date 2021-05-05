Украина остается важным партнером Германии по поставкам и транзиту газа. Но у союзников Берлина нет общей оценки по "Северному потоку-2".

Трубопровод остается темой для обсуждения. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время конгресса "за ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство".

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Что Меркель сказала об Украине

Канцлер подчеркнула, что в отношении Украины есть общая политика.

Украина, прежде всего, в вопросах поставок и транзита газа остается важным партнером,

– сказала Меркель.

Канцлер добавила, что сейчас идет обмен по вопросам трансатлантического партнерства, пока нет общей оценки по "Северному потоку-2". По словам политика, важно и в дальнейшем говорить об этих проблемах.

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