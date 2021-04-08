В США подготовили 2 пакета санкций в отношении "Северного потока-2"
Министерство юстиции США утвердило 2 пакета санкций против газопровода "Северный поток-2". Впрочем, по ним еще не принято окончательное решение.
Источник:Politico
Источники в администрации США сообщили, что принятые Минюстом "черные списки" касаются оператора проекта, швейцарской компании Nord Stream 2 AG и ее руководителя Матиаса Варнига. Пакета санкций против газопровода представят Конгресса в мае 2021 года.
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Окончательное решение о введении санкций против "Северного потока-2" будет принимать президент США Джозеф Байден. Однако, пока еще неизвестно, войдут ли Nord Stream 2 AG и Матиас Варниг в список санкций.
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"Северный поток-2": что известно
- Россия строит "Северный поток-2" для того, чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины.
- США в декабре одобрили оборонный бюджет на 2021 год, в котором предусмотрели санкции по "Северному потоку-2". В марте 2021 года американские сенаторы призвали Джозефа Байдена ввести новые ограничения против газопровода.
- Германия обратилась к США и пообещала усилить поддержку Украины. Однако вместо этого ее представители просят о возможности завершить строительство проекта.
- Строительство "Северного потока-2" активно продолжается. Сейчас его готовность составляет 95%.
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