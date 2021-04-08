Министерство юстиции США утвердило 2 пакета санкций против газопровода "Северный поток-2". Впрочем, по ним еще не принято окончательное решение.

Источники в администрации США сообщили, что принятые Минюстом "черные списки" касаются оператора проекта, швейцарской компании Nord Stream 2 AG и ее руководителя Матиаса Варнига. Пакета санкций против газопровода представят Конгресса в мае 2021 года.

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Окончательное решение о введении санкций против "Северного потока-2" будет принимать президент США Джозеф Байден. Однако, пока еще неизвестно, войдут ли Nord Stream 2 AG и Матиас Варниг в список санкций.

Обратите внимание! Администрация Джозефа Байдена рассматривает возможность создания должности специального представителя, который возглавит переговоры о прекращении строительства российского газопровода "Северный поток-2".

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