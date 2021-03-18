Немецкое правительство пообещало Соединенным Штатам усилить поддержку Украины. В обмен просят предоставить возможность завершить строительство "Северного потока-2".

Германия просит США отказаться от дальнейших санкций на газопровод. Об этом издание сообщает со ссылкой на источник в правительственных кругах.

Читайте также Строительство "Северного потока-2": США призвали компании немедленно остановить работу

Что немецкая сторона предлагает американской

Экономическая судьба Украины тесно связана с противоречивым российским газопроводом "Северный поток-2". Чтобы иметь возможность завершить проект без дальнейших санкций США, федеральное правительство предлагает администрации США ощутимую поддержку Украины,

– говорится в сообщении.

Издание отмечает, что экономические успехи Украины "крайне важны для ведомства канцлера" Германии, чтобы "выдержать конфронтацию с Россией".

Кроме того, Украина должна сыграть центральную роль в Green Deal и в среднесрочной перспективе поставлять 7,5 гигаватт "зеленого" водорода в Евросоюз.