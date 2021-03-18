Завершение "Северного потока-2" в обмен на помощь Украине: Германия обратилась к США
Немецкое правительство пообещало Соединенным Штатам усилить поддержку Украины. В обмен просят предоставить возможность завершить строительство "Северного потока-2".
Источник:Handelsblatt
Германия просит США отказаться от дальнейших санкций на газопровод. Об этом издание сообщает со ссылкой на источник в правительственных кругах.
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Что немецкая сторона предлагает американской
Экономическая судьба Украины тесно связана с противоречивым российским газопроводом "Северный поток-2". Чтобы иметь возможность завершить проект без дальнейших санкций США, федеральное правительство предлагает администрации США ощутимую поддержку Украины,
– говорится в сообщении.
Издание отмечает, что экономические успехи Украины "крайне важны для ведомства канцлера" Германии, чтобы "выдержать конфронтацию с Россией".
Кроме того, Украина должна сыграть центральную роль в Green Deal и в среднесрочной перспективе поставлять 7,5 гигаватт "зеленого" водорода в Евросоюз.
Строительство "Северного потока-2": коротко
- Россия строит газопровод с целью транспортировать природный газ из России в Европу, однако в обход Украины.
- Из-за санкций США работы над трубопроводом прекращали, однако строительство возобновили в декабре 2020 года.
- Сенат США в январе 2021 года преодолел вето Дональда Трампа на проект оборонного бюджета. Он предусматривает положение об усилении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
- В то же время Россия планирует завершить строительство "Северного потока-2" до сентября 2021 года.
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