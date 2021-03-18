Государственный департамент США призвал компании, участвующие в строительстве трубопровода "Северный поток-2" немедленно остановить работу. В противном случае, им грозят санкции.

Это касается всех компаний, которые хоть как-то причастны к строительству. Такое заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен.

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"Администрация Байдена стремится придерживаться законодательства", – сказал Блинкен.

Он также отметил, что администрация президента "внимательно следит за усилиями, направленными на завершение строительства трубопровода". Кроме того, они проводят оценку субъектов, участвующих в проектах "Северный поток-2".

Поэтому глава ведомства призвал "немедленно прекратить работу" по реализации этого проекта.

Справка. "Северный поток-2" – это газопровод мощностью в 55 млрд кубометров в год из России через Балтийское море и в Германию. Его почти достроили, но с декабря 2019 года из-за санкций со стороны США укладку труб остановили.

Блинкен: Это геополитический проект России

"Как заявлял президент США, "Северный поток 2" – это плохая сделка для Германии, Украины и для наших союзников и партнеров в Центральной и Восточной Европе", – добавил Блинкен.

По его словам, "Северный поток 2", согласно оценке США, следует считать "геополитическим проектом России, нацеленным на то, чтобы разделить Европу и ослабить европейскую энергетическую безопасность.