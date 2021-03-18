Строительство "Северного потока-2": США призвали компании немедленно остановить работу
Государственный департамент США призвал компании, участвующие в строительстве трубопровода "Северный поток-2" немедленно остановить работу. В противном случае, им грозят санкции.
Источник:Интерфакс
Это касается всех компаний, которые хоть как-то причастны к строительству. Такое заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен.
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"Администрация Байдена стремится придерживаться законодательства", – сказал Блинкен.
Он также отметил, что администрация президента "внимательно следит за усилиями, направленными на завершение строительства трубопровода". Кроме того, они проводят оценку субъектов, участвующих в проектах "Северный поток-2".
Поэтому глава ведомства призвал "немедленно прекратить работу" по реализации этого проекта.
Блинкен: Это геополитический проект России
"Как заявлял президент США, "Северный поток 2" – это плохая сделка для Германии, Украины и для наших союзников и партнеров в Центральной и Восточной Европе", – добавил Блинкен.
По его словам, "Северный поток 2", согласно оценке США, следует считать "геополитическим проектом России, нацеленным на то, чтобы разделить Европу и ослабить европейскую энергетическую безопасность.
Строительство "Северного потока-2": главное
- Проект российской компании "Газпром" предусматривает строительство трубопровода, через который должны транспортировать природный газ из России в Европу. Однако в обход Украины.
- Россия возобновила строительство "Северного потока-2" в декабре 2020 года.
- Сенат США в январе 2021 года преодолел вето Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год. Он предусматривает положения об усилении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
- Россия планирует завершить строительство "Северного потока-2" до сентября 2021 года.
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