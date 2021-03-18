Будівництво "Північного потоку-2": США закликали компанії негайно зупинити роботу
Державний департамент США закликав компанії, які беруть участь у будівництві трубопроводу "Північний потік-2" негайно зупинити роботу. У іншому випадку, їм загрожують санкції.
Джерело:Інтерфакс
Це стосується усіх компаній, які хоч якось причетні до будівництва. Таку заяву зробив держсекретар Ентоні Блінкен.
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"Адміністрація Байдена прагне дотримуватися законодавства", – сказав Блінкен.
Він також наголосив, що адміністрація президента "уважно стежить за зусиллями, спрямованими на завершення будівництва трубопроводу". Крім цього, вони проводять оцінку суб'єктів, які беруть участь у проєкті "Північний потік-2".
Тож глава відомства закликав "негайно припинити роботу" щодо реалізації цього проєкту.
Блінкен: Це геополітичний проєкт Росії
"Як заявляв президент США, "Північний потік 2" – це погана угода для Німеччини, України та для наших союзників і партнерів в Центральній і Східній Європі", – додав Блінкен.
За його словами, "Північний потік 2", згідно з оцінкою США, слід вважати "геополітичним проєктом Росії, націленим на те, щоб розділити Європу і послабити європейську енергетичну безпеку.
Будівництво "Північного потоку-2": головне
- Проєкт російської компанії "Газпром" передбачає будівництво трубопроводу, через який мають транспортувати природний газ з Росії у Європу. Однак в обхід України.
- Росія відновила будівництво "Північного потоку-2" у грудні 2020 року.
- Сенат США у січні 2021 року подолав вето Дональда Трампа на проєкт оборонного бюджету на 2021 рік. Він передбачає положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік".
- Росія планує завершити будівництво "Північного потоку-2" до вересня 2021 року.
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