Завершення "Північного потоку-2" в обмін на допомогу Україні: Німеччина звернулася до США
Німецький уряд пообіцяв Сполученим Штатам посилити підтримку України. В обмін просять надати можливість завершити будівництво "Північного потоку-2".
Джерело:Handelsblatt
Німеччина просить США відмовитися від подальших санкцій на газопровід. Про це видання повідомляє з посиланням на джерело в урядових колах.
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Що німецька сторона пропонує американській
Економічна доля України тісно пов'язана з суперечливим російським газопроводом "Північний потік-2". Щоб мати можливість завершити проєкт без подальших санкцій США, федеральний уряд пропонує адміністрації США відчутнішу підтримку Україні,
– йдеться у повідомленні.
Видання зазначає, що економічні успіхи України "вкрай важливі для відомства канцлерки" Німеччини, аби "витримати конфронтацію з Росією".
Крім того, Україна має зіграти центральну роль в Green Deal і в середньостроковій перспективі поставляти 7,5 гігават "зеленого" водню в Євросоюз.
Будівництво "Північного потоку-2": коротко
- Росія будує газопровід з метою транспортувати природний газ з Росії у Європу, однак в обхід України.
- Через санкції США роботи над трубопроводом припиняли, однак будівництво відновили у грудні 2020 року.
- Сенат США у січні 2021 року подолав вето Дональда Трампа на проєкт оборонного бюджету. Він передбачає положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік".
- Водночас Росія планує завершити будівництво "Північного потоку-2" до вересня 2021 року.
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