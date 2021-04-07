Спецслужба Польши считает, что "Северный поток-2" могут использовать в будущем для разведывательной деятельности. Во время строительства газопровода Россия могла разместить шпионские приборы для слежки.

Спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил: если строительство "Северного потока-2" завершат, то это создаст угрозу для информационной безопасности Запада.

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Опасения по поводу шпионажа благодаря трубопроводу

Во время строительства газопровода россияне могли разместить шпионские устройства для слежения,

– отметил Жарин.

Он считает, что существует риск того, что инфраструктуру газопровода на дне Балтийского моря впоследствии используют для шпионско-разведывательной деятельности.

Жарин также добавил, что Балтийское море – это акватория, где часто проводятся маневры НАТО, также там тоже транспортируют сжиженный газ, благодаря которому такие страны, как Польша, могут избежать энергетической зависимости от России.

"В связи с этим нужно серьезно воспринимать российскую угрозу в разведывательной сфере в связи с "Северным потоком-2", – отметил представитель министра.

Возможность размещения Россией флота в Балтии

Кроме того, по мнению Жарина, есть и другая опасность, связанная с газопроводом. Это – потенциальное использование его Россией как повода для размещения в Балтийском море своего флота, который теоретически может защищать газопровод.

Это может парализовать судоходство в Балтийском море и создать риск эскалации конфликтов,

– пояснил он.

Россия может дестабилизировать Запад

Спикер ведомства также обратил внимание на финансовую часть инвестиции. "Деньги, которые Россия заработает на эксплуатации газопровода, она может затем использовать для дестабилизации Запада", – добавил Жарин.

Жарин убежден, что этот вопрос должна серьезно рассмотреть Германия, а США должны продолжать сотрудничать с Европой, чтобы "развалить российский проект".

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